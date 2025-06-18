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Главная Хроники В РФ по улицам города бегал медведь — странная реакция властей

В РФ по улицам города бегал медведь — странная реакция властей

Ua en ru
Дата публикации 18 июня 2025 00:35
Инцидент в России - медведь на улицах города РФ
Бурый медведь. Фото: росСМИ
Ключові моменти Медведь посреди города Росгвардия против дикого зверя

В одном из российских городов Сибири на улице был замечен бурый медведь. Росгвардия, которая появилась на вызов, не придумала ничего лучше, как посоветовать местным жителям обходить район, где был замечен дикий зверь.

Об этом сообщили российские медиа.

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Медведь посреди города

На улицах российских городов, где исчезают завербованные на "специальную военную операцию" люди, начали появляться дикие звери.

Так, в городе Усть-Илимск, что в Иркутской области (Сибирь, азиатская часть Российской Федерации), по улицам разгуливал самый обычный бурый медведь.

Животное сначала было замечено на окраинах города, а затем зашло и в жилую территорию Усть-Илимска.

Росгвардия против дикого зверя

Неординарно отреагировали на инцидент местные власти.

Так, через некоторое время на место прогулки медведя приехали сотрудники Росгвардии.

Но все, что сделали росгвардейцы - посоветовали местным жителям обходить район, где был замечен дикий зверь.

Напомним, мы ранее писали о том, что из одного из российских зоопарков сбежал кенгуру.

Добавим, мы сообщали о том, что на Кубани владелицу чуть не съел домашний удав.

города дикие животные Россия Росгвардия Сибирь
Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
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