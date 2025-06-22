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У Сибіру спалахнули масштабні пожежі, горять села — відео

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Дата публікації: 22 червня 2025 21:27
У російському Забайкаллі масштабні пожежі — вогонь біля селища Атаманівка
Пожежі у Забайкаллі. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Пожежі у Сибіру

У російському Забайкаллі тривають масштабні лісові пожежі. Найскладніша ситуація склалася поблизу міста Чита, зокрема в районі селища Атаманівка.

Про це повідомляють росЗМІ.

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За даними медіа, вогонь охопив щонайменше 100 гектарів лісу, і до гасіння залучено понад 150 осіб, а також авіацію.

Повідомляється, що 21 червня в дачних кооперативах згоріли три житлові будинки. До вечора 22 червня вогонь перейшов у верховий і почав просуватись у бік населеного пункту.

Пожежі у Забайкаллі
Горить ліс. Фото: росЗМІ

Місцеві мешканці готуються до можливої евакуації. В мережі ширяться моторошні фото та відео з охоплених вогнем територій.

Влада наголошує, що ситуація залишається досить складною. Вогонь ускладнюється спекотною, сухою погодою та сильним вітром.

Раніше ми писали, що на борту літака однієї із російських авіакомпаній сталася пожежа прямо під час польоту.

Також ми повідомляли, що у російському місті Казань сталася масштабна пожежа в одному з районів.

пожежа ліс Росія вогонь Сибір
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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