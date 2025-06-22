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Главная Хроники В Сибири вспыхнули масштабные пожары, горят села — видео

В Сибири вспыхнули масштабные пожары, горят села — видео

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Дата публикации 22 июня 2025 21:27
В российском Забайкалье масштабные пожары — огонь возле поселка Атамановка
Пожары в Забайкалье. Фото: росСМИ
Ключові моменти Пожары в Сибири

В российском Забайкалье продолжаются масштабные лесные пожары. Самая сложная ситуация сложилась вблизи города Чита, в частности в районе поселка Атамановка.

Об этом сообщают росСМИ.

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По данным медиа, огонь охватил не менее 100 гектаров леса, и к тушению привлечено более 150 человек, а также авиация.

Сообщается, что 21 июня в дачных кооперативах сгорели три жилых дома. К вечеру 22 июня огонь перешел в верховой и начал продвигаться в сторону населенного пункта.

Пожежі у Забайкаллі
Горит лес. Фото: росСМИ

Местные жители готовятся к возможной эвакуации. В сети распространяются жуткие фото и видео с охваченных огнем территорий.

Власти отмечают, что ситуация остается достаточно сложной. Огонь осложняется жаркой, сухой погодой и сильным ветром.

Ранее мы писали, что на борту самолета одной из российских авиакомпаний произошел пожар прямо во время полета.

Также мы сообщали, что в российском городе Казань произошел масштабный пожар в одном из районов.

пожар лес Россия огонь Сибирь
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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