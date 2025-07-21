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В Сибіру люди залишилися в повній ізоляції — причина

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 03:33
Транспортні проблеми в Росії - російський регіон опинився в ізоляції
Російський регіон Тофаларія. Фото: росЗМІ

У російському регіоні Тофаларія, що на сході Сибіру, мешканці виявилися практично повністю відрізаними від "великої землі". До них можна дістатися тільки гелікоптером, який у 2025 році здійснює лише один рейс на тиждень, та й той в основному розрахований на туристів.

Про це повідомили російські медіа.

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Транспортні проблеми в Сибіру

Проблеми з інфраструктурою, зокрема, транспортною, призвели до того, що у азійській частині Російської Федерації частина населення опинилася у фактичній ізоляції.

Йдеться, зокрема, про Іркутську область, де відрізаним від цивілізації  виявився цілий народ.

Мова про регіоні Тофаларію у гірській системі Східний Саян. У цьому регіоні живе малий корінний народ Сибіру тофи / тофалари.

Один рейс на тиждень

Дістатися звідти до цивілізації, зокрема, до столиці регіону, Іркутська (до нього з Тофаларії близько 700 кілометрів), можна лише гелікоптерами.

Але в останній час робочих гелікоптерів на рейсах з Тофаларії майже не залишилося.

Місцеві мешканці заявили, що на маршруті залишився лише один гелікоптер, який здійснює лише один рейс на тиждень.

До того ж більшість із 25 квитків на рейс продають туристам та працівника Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Інших варіантів дістатися до місць, де можна отримати, зокрема, медичну допомогу, у мешканців Тофаларії немає. У зворотному напрямку не привозять продукти та ліки, а на "велику землю" не відвозять померлих аборигенів цього регіону — яких, за законом, треба везти у райцентр для розтину.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Сибіру спалахнули масштабні пожежі, почали горіти навіть цілі села.

Додамо, ми повідомляли про те, що у одному із сибірських міст по вулицях гуляв ведмідь, з яким рос гвардійці нічого не змогли удіяти.

гелікоптер росіяни Росія Сибір громадський транспорт
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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