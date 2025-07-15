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В России преподаватель избил студентку — причина

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 03:56
Избиение в российском вузе - российский преподаватель избил свою студентку
Студенты СПГХПА на занятии. Фото: росСМИ

В российском городе Санкт-Петербург преподаватель художественно-промышленной академии жестоко избил студентку, с которой до того успешно сотрудничал. Мужчина таскал молодую особу за волосы по коридору, а затем бросил на пол.

Об этом сообщили российские медиа.

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Преподаватель набросился на студентку

В одном из вузов северной российской столицы, Санкт-Петербурга, произошел дикий случай.

Преподаватель Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии публично набросился на одну из студенток и избил ее.

Инцидент сняли на видео и обнародовали его в соцсетях.

Детали жестокого инцидента

Впоследствии стало известно, что эта молодая особа посещала подготовительные курсы для абитуриентов, на которых преподавал этот специалист.

Очевидцы заявляли, что преподаватель помогал студентке, они часто работали вместе над рисунками.

Но впоследствии отношение преподавателя непонятным образом изменилось. Поэтому когда студентка снова пришла на курсы, преподаватель схватил ее за волосы, начал тащить по коридору и бросил на пол.

Впоследствии по настоянию студентов преподавателя отстранили от работы в академии.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России изверг избил пенсионера в доме-интернате.

Добавим, мы сообщали о том, что в России мужчину чуть не убили за поврежденный скутер.

студенты избиение Россия преподаватели Петербург
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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