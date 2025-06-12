В Росії побили пенсіонера - побиття у будинку-інтернаті

В’їзд на територію інтернату, де стався злочин. Фото: росЗМІ

У російській глибинці молодий мешканець будинку-інтернату жорстоко побив пенсіонера, який проживає там же. Очевидці стверджують, що такі садистські вчинки з боку нелюда є системними.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

У будинку-інтернаті побили дідуся

В російському сегменті інтернету з’явилося відео, де молодий чоловік жорстоко б’є пенсіонера у приміщенні.

Досить швидко з’явилася інформація про те, що інцидент стався у одному із будинків-інтернатів Омської області (Західний Сибір).

Місцевий Слідчий комітет досить швидко помітив це звіряче побиття і пообіцяв провести дослідчу перевірку, аби встановити факт інциденту і розібратися у його причинах та наслідках.

Садист сам живе в інтернаті

Поки офіційна влада робить вигляд, що намагається розібратися у цій справі, звичайні люди повідомили про те, хто цей нелюд і чому він побив пенсіонера.

Виявилося, що зловмисник також проживає в інтернаті — і випадок, який потрапив на відео, далеко не перший в його "кар’єрі".

"Свої порядки встановив у Крутинському будинку-інтернаті для людей похилого віку та інвалідів (Омська область) один з його мешканців. Хлопець б'є літніх постояльців. Ймовірно, через байдужість персоналу садисту все сходить з рук", — повідомили очевидці у соцмережах.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії чоловіка мало не вбили за пошкоджений скутер.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Криму мобілізовані росіяни до смерті побили свого командира.