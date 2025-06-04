В Росії чоловіка мало не вбили за пошкоджений скутер

Скутер, фото іллюстративне. Фото: росЗМІ

В російській провінції питання боргу вирішують простим і жорстоким способом. Попри те, що хлопець, який пошкодив скутер приятеля, віддав замість завдатку смартфон, його вивезли в ліс і мало не убили.

Про це повідомили російські медіа.

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Пошкодив скутер — віддав смартфон

В Росії мало не вбили 18-річного хлопця за борг, якого фактично не було.

Мешканець міста Стерлітамак (Республіка Башкортостан, яка входить до складу РФ) попросив у знайомого скутер, але під час поїздки трохи пошкодив транспортний засіб.

Хлопець пообіцяв відшкодувати вартість пошкодження, віддавши свій смартфон замість завдатку.

Таке вирішення проблеми нібито влаштувало власника скутера. Але згодом він змінив свою думку.

Мало не забили на смерть

У ніч з 31 травня на 1 червня хлопця витягли з квартири, побили, а потім вітчим власника скутера разом із подільниками вивезли постраждалого у ліс.

Там його продовжили бити палицями та цеглиною, аж поки хлопець не знепритомнів.

Втім, йому вдалося вижити, а зловмисників затримали. В одного із них, як з’ясувалося, уже був досвід незаконної діяльності та перебування у місцях позбавлення волі.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у росіянина, який втратив орендований мопед у В’єтнамі, відібрали паспорти, і він тепер не може повернутися додому.

Додамо, ми повідомляли про те, що росіяни побились з поліцією через їжу на кладовищі.