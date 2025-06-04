В России мужчину чуть не убили за поврежденный скутер

Скутер, фото иллюстративное. Фото: росСМИ

В российской провинции вопрос долга решают простым и жестоким способом. Несмотря на то, что парень, который повредил скутер приятеля, отдал вместо задатка смартфон, его вывезли в лес и чуть не убили.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Повредил скутер — отдал смартфон

В России чуть не убили 18-летнего парня за долг, которого фактически не было.

Житель города Стерлитамак (Республика Башкортостан, которая входит в состав РФ) попросил у знакомого скутер, но во время поездки немного повредил транспортное средство.

Парень пообещал возместить стоимость повреждения, отдав свой смартфон вместо задатка.

Такое решение проблемы якобы устроило владельца скутера. Но впоследствии он изменил свое мнение.

Чуть не забили насмерть

В ночь с 31 мая на 1 июня парня вытащили из квартиры, избили, а затем отчим владельца скутера вместе с подельниками вывезли пострадавшего в лес.

Там его продолжили бить палками и кирпичами, пока парень не потерял сознание.

Впрочем, ему удалось выжить, а злоумышленников задержали. У одного из них, как выяснилось, уже был опыт незаконной деятельности и пребывания в местах лишения свободы.

Напомним, мы ранее писали о том, что у россиянина, который потерял арендованный мопед во Вьетнаме, отобрали паспорта, и он теперь не может вернуться домой.

Добавим, мы сообщали о том, что россияне подрались с полицией из-за еды на кладбище.