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Главная Хроники В Сибири изверг избил пенсионера в доме-интернате

В Сибири изверг избил пенсионера в доме-интернате

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Дата публикации 12 июня 2025 06:16
В России избили пенсионера - избиение в доме-интернате
Въезд на территорию интерната, где произошло преступление. Фото: росСМИ
Ключові моменти В доме-интернате избили дедушку Садист сам живет в интернате

В российской глубинке молодой житель дома-интерната жестоко избил проживающего там же пенсионера. Очевидцы утверждают, что такие садистские поступки со стороны изверга являются системными.

Об этом сообщили российские медиа.

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В доме-интернате избили дедушку

В российском сегменте интернета появилось видео, где молодой человек жестоко избивает пенсионера в помещении.

Довольно быстро появилась информация о том, что инцидент произошел в одном из домов-интернатов Омской области (Западная Сибирь).

Местный Следственный комитет довольно быстро заметил это зверское избиение и пообещал провести доследственную проверку, чтобы установить факт инцидента и разобраться в его причинах и последствиях.

Садист сам живет в интернате

Пока официальная власть делает вид, что пытается разобраться в этом деле, обычные люди сообщили о том, кто этот изверг и почему он избил пенсионера.

Оказалось, что злоумышленник также проживает в интернате — и случай, который попал на видео, далеко не первый в его "карьере".

"Свои порядки установил в Крутинском доме-интернате для престарелых и инвалидов (Омская область) один из его обитателей. Парень избивает пожилых постояльцев. Вероятно, из-за равнодушия персонала садисту все сходит с рук", — сообщили очевидцы в соцсетях.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России мужчину чуть не убили за поврежденный скутер.

Добавим, мы сообщали о том, что в Крыму мобилизованные россияне до смерти избили своего командира.

россияне избиение Криминал преступление Россия
Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
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