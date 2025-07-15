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В Росії викладач побив студентку — причина

Ua ru
Дата публікації: 15 липня 2025 03:56
Побиття у російському виші - російський викладач побив свою студентку
Студенти СПГХПА на занятті. Фото: росЗМІ

У російському місті Санкт-Петербург викладач художньо-промислової академії жорстоко побив студентку, з якою до того успішно співпрацював. Чоловік тягав молоду особу за волосся по коридору, а потім кинув на підлогу.

Про це повідомили російські медіа.

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Викладач накинувся на студентку

У одному із вишів північної російської столиці, Санкт-Петербурга, стався дикий випадок.

Викладач Санкт-Петербурзької державної художньо-промислової академії публічно накинувся на одну із студенток і побив її.

Інцидент зняли на відео і оприлюднили його у соцмережах.

Деталі жорстокого інциденту

Згодом стало відомо, що ця молода особа відвідувала підготовчі курси для абітурієнтів, на яких викладав цей фахівець.

Очевидці заявляли, що викладач допомагав студентці, вони часто працювали разом над малюнками.

Та згодом ставлення викладача незрозумілим чином змінилося. Тож коли студентка знову прийшла на курси, викладач схопив її за волосся, почав тягти по коридору і кинув на підлогу.

Згодом за наполяганням студентів викладача відсторонили від роботи у академії.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії нелюд побив пенсіонера в будинку-інтернаті.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії чоловіка мало не вбили за пошкоджений скутер.

студенти побиття Росія викладачі Санкт-Петербург
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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