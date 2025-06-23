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У російському місті люди сидять без води та світла

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Дата публікації: 23 червня 2025 03:43
Комунальні катаклізми в Росії - у Омську люди залишилися без електроенергії та гарячої води
Свічка, такі доводиться використовувати мешканцям центра Омська. Фото ілюстративне: росЗМІ
Ключові моменти Центр міста без світла і гарячої води Що говорять у електрокомпанії

Омськ, російське місто-мільйонник, частково залишилося без електроенергії та гарячої води. Найбільше постраждав центр міста, де пенсіонери задихаються у квартирах і не можуть спуститися на вулицю через непрацюючі ліфти.

Про це написали російські медіа.

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Центр міста без світла і гарячої води

У російському місті Омськ, населення якого перевищує один мільйон осіб, почалися проблеми з елементарними комунальними потребами.

Центральна частина цього обласного центру Російської Федерації уже три дні немає електроенергії та гарячої води.

Мешканці скаржаться, що у холодильниках зіпсувалася їжа, а свіжу неможливо приготувати.

Крім того, не працюють ліфти та кондиціонери, тож у квартирах зросла температура повітря, а частина населення, зокрема, пенсіонери, не може вийти на вулицю.

Що говорять у електрокомпанії

У компанії "Омскэлектро" списали усе на "погодні умови".

Мовляв, через несприятливу погоду були виведені в ремонт кабельні лінії.

Втім, цим питанням уже зацікавилася місцева прокуратура, яку мешканці, які залишилися без елементарних в ХХІ столітті умов для життя, закидали скаргами.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії почалися серйозні проблеми із пасажирською авіацією.

Додамо, ми повідомляли про те, що в російській столиці виникла несподівана проблема зі слимаками.

росіяни вода ліфти Росія світло
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
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