У Росії місто Твер затопило каналізаційними водами - новини РФ

Прорив каналізації у Твері. Фото із соцмереж

У Росії обласний центр Твер переживає катастрофу. Водою з фекаліями залило частину міста, а представники водоканалу традиційно ігнорують повідомлення постраждалих містян.

Про це повідомили російські ЗМІ.

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Фекальні води та ігнорування комунальників

Російське місто Твер переживає справжню екологічну катастрофу.

Частину житлового сектору міста затопило водою з каналізації.

Один із місцевих мешканців, який і виявив прорив у системі каналізації, заявив, що водоканал проігнорував його повідомлення.

"Цей смердючий струмок впадає спочатку в річку Тверцу, а потім через три кілометри — у Волгу. Три доби я писав усюди, куди можна. Водоканал ігнорує", — зізнався росіянин.

Катастрофа, яку спричинили самі чиновники

Ситуацію у Твері спричинила саме бездіяльність комунальних служб.

Мешканці міста заявили, що комунальники понад тиждень не ремонтували каналізаційну систему.

"Якісь ганчірки пливуть, рідина фіолетового кольору, як із хімфабрики. Спека, потік немислимий, моторошний запах", — так розповіли місцеві жителі про ситуацію в районі, де прорвало каналізацію.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що інше російське місто затопила річка з фекалій на фестивалі "чистої води".

Додамо, ми повідомляли про те, що одне із російських сіл затопило водами з відстійника після прориву дамби.