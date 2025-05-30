В России город Тверь затопило канализационными водами - новости РФ

Прорыв канализации в Твери. Фото из соцсетей

В России областной центр Тверь переживает катастрофу. Водой с фекалиями залило часть города, а представители водоканала традиционно игнорируют сообщения пострадавших горожан.

Об этом сообщили российские СМИ.

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Фекальные воды и игнорирование коммунальщиков

Российский город Тверь переживает настоящую экологическую катастрофу.

Часть жилого сектора города затопило водой из канализации.

Один из местных жителей, который и обнаружил прорыв в системе канализации, заявил, что водоканал проигнорировал его сообщение.

"Этот вонючий ручей впадает сначала в реку Тверцу, а потом через три километра — в Волгу. Трое суток я писал всюду, куда можно. Водоканал игнорирует", — признался россиянин.

Катастрофа, которую вызвали сами чиновники

Ситуацию в Твери вызвала именно бездействие коммунальных служб.

Жители города заявили, что коммунальщики больше недели не ремонтировали канализационную систему.

"Какие-то тряпки плывут, жидкость фиолетового цвета, как с химфабрики. Жара, поток немыслимый, жуткий запах", — так рассказали местные жители о ситуации в районе, где прорвало канализацию.

Напомним, мы ранее писали о том, что другой российский город затопила река из фекалий на фестивале "чистой воды".

Добавим, мы сообщали о том, что одно из российских сел затопило водами из отстойника после прорыва дамбы.