В России город Тверь затопило канализационными водами - новости РФ

Российский город залило фекалиями
В России областной центр Тверь переживает катастрофу. Водой с фекалиями залило часть города, а представители водоканала традиционно игнорируют сообщения пострадавших горожан.
Об этом сообщили российские СМИ.
Фекальные воды и игнорирование коммунальщиков
Российский город Тверь переживает настоящую экологическую катастрофу.
Часть жилого сектора города затопило водой из канализации.
Один из местных жителей, который и обнаружил прорыв в системе канализации, заявил, что водоканал проигнорировал его сообщение.
"Этот вонючий ручей впадает сначала в реку Тверцу, а потом через три километра — в Волгу. Трое суток я писал всюду, куда можно. Водоканал игнорирует", — признался россиянин.
Катастрофа, которую вызвали сами чиновники
Ситуацию в Твери вызвала именно бездействие коммунальных служб.
Жители города заявили, что коммунальщики больше недели не ремонтировали канализационную систему.
"Какие-то тряпки плывут, жидкость фиолетового цвета, как с химфабрики. Жара, поток немыслимый, жуткий запах", — так рассказали местные жители о ситуации в районе, где прорвало канализацию.
Напомним, мы ранее писали о том, что другой российский город затопила река из фекалий на фестивале "чистой воды".
Добавим, мы сообщали о том, что одно из российских сел затопило водами из отстойника после прорыва дамбы.
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