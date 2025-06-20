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Пасажирська авіація в РФ зіткнулася з серйозною проблемою

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 06:19
Літаки в Росії - проблеми пасажирської авіації Росії
Аеропорт Пулково, де найчастіше трапляються проблеми з пасажирськими літаками. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Збої у російській пасажирській авіації Одна з причин — "глушилки"

У російській пасажирській авіації з кінця травня почали постійно траплятися збої у системі попередження зіткнення літаків у повітрі. Самі пілоти пов’язують це, зокрема, з роботою "глушилок".

Про це повідомили російські медіа.

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Збої у російській пасажирській авіації

Російська пасажирська авіація, яка перебуває під санкціями заходу, усе частіше стикається із проблемами технічного характеру.

Так, пілоти російських авіакомпаній останнім часом почали повідомляти про збої у одній із ключових систем — попередження зіткнення літаків у повітрі.

Ці повідомлення набули справді масового характеру, найчастіше, за словами пілотів, такі інциденти трапляються у Санкт-Петербурзі.

Одна з причин — "глушилки"

Як повідомили на умовах анонімності російські пілоти, ця система почала фальшиво спрацьовувати наприкінці травня 2025 року.

В основному це відбувається під час злету та посадки у пітерському аеропорті Пулково.

Перед проведенням Петербурзького міжнародного економічного форуму такі інциденти почали відбуватися регулярно, що самі пілоти пов’язують із роботою "глушилок".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що один із російських пасажирських літаків не зміг вилетіти в рейс через відсутність буксирувального тросу.

Додамо, ми повідомляли про те, що на борту пасажирського літака російської авіакомпанії сталася пожежа через китайський смартфон.

проблеми літаки Росія авіація Санкт-Петербург
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
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