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У російського літака в польоті відірвався капот двигуна — відео

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Дата публікації: 16 червня 2025 23:22
У російського літака Superjet-100 в польоті відірвався капот двигуна — відео
Superjet-100. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Що відомо про інцидент

У понеділок, 16 червня, на борту Superjet-100 під час зльоту відірвався капот двигуна. Літак негайно повернувся до Внуково.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Що відомо про інцидент

Пасажири рейсу з московського аеропорту Внуково до Батумі пережили стресову ситуацію вже на зльоті: у літака Superjet-100 у повітрі відірвався капот двигуна. Через пошкоджену обшивку став видно сам двигун повітряного судна.

Інцидент стався невдовзі після зльоту. Командир екіпажу вирішив негайно повернутися в аеропорт вильоту. У Внуково було оголошено код "синій", що означає авіаційну пригоду у повітрі та необхідність аварійної посадки.

Літак приземлився, постраждалих серед пасажирів та екіпажу немає. Причини інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, що окупанти в Криму активно укріплюють авіаційну інфраструктуру на тлі загрози нових ударів з боку Збройних сил України. На військовому летовищі в Саках російські військові в терміновому порядку зводять захисні укриття для бойових літаків. 

Російська пасажирська авіація, що перебуває під жорсткими західними санкціями, знову зіткнулася з серйозними технічними труднощами. Через пошкодження буксирувального троса один із літаків був змушений понад сім годин простоювати на землі, не здатний здійснити запланований рейс. 

авіарейси літак Грузія Росія авіація
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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