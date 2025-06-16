У російського літака Superjet-100 в польоті відірвався капот двигуна — відео

У російського літака в польоті відірвався капот двигуна — відео
У понеділок, 16 червня, на борту Superjet-100 під час зльоту відірвався капот двигуна. Літак негайно повернувся до Внуково.
Про це повідомляють росЗМІ.
Що відомо про інцидент
Пасажири рейсу з московського аеропорту Внуково до Батумі пережили стресову ситуацію вже на зльоті: у літака Superjet-100 у повітрі відірвався капот двигуна. Через пошкоджену обшивку став видно сам двигун повітряного судна.
Інцидент стався невдовзі після зльоту. Командир екіпажу вирішив негайно повернутися в аеропорт вильоту. У Внуково було оголошено код "синій", що означає авіаційну пригоду у повітрі та необхідність аварійної посадки.
Літак приземлився, постраждалих серед пасажирів та екіпажу немає. Причини інциденту з'ясовуються.
Нагадаємо, що окупанти в Криму активно укріплюють авіаційну інфраструктуру на тлі загрози нових ударів з боку Збройних сил України. На військовому летовищі в Саках російські військові в терміновому порядку зводять захисні укриття для бойових літаків.
Російська пасажирська авіація, що перебуває під жорсткими західними санкціями, знову зіткнулася з серйозними технічними труднощами. Через пошкодження буксирувального троса один із літаків був змушений понад сім годин простоювати на землі, не здатний здійснити запланований рейс.
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