Superjet-100. Фото: росСМИ

В понедельник, 16 июня, на борту Superjet-100 во время взлета оторвался капот двигателя. Самолет немедленно вернулся во Внуково.

Об этом сообщают росСМИ.

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Что известно об инциденте

Пассажиры рейса из московского аэропорта Внуково в Батуми пережили стрессовую ситуацию уже на взлете: у самолета Superjet-100 в воздухе оторвался капот двигателя. Из-за поврежденной обшивки стал виден сам двигатель воздушного судна.

Инцидент произошел вскоре после взлета. Командир экипажа решил немедленно вернуться в аэропорт вылета. Во Внуково был объявлен код "синий", что означает авиационное происшествие в воздухе и необходимость аварийной посадки.

Самолет приземлился, пострадавших среди пассажиров и экипажа нет. Причины инцидента выясняются.

Напомним, что оккупанты в Крыму активно укрепляют авиационную инфраструктуру на фоне угрозы новых ударов со стороны Вооруженных сил Украины. На военном аэродроме в Саках российские военные в срочном порядке возводят защитные укрытия для боевых самолетов.

Российская пассажирская авиация, находящаяся под жесткими западными санкциями, снова столкнулась с серьезными техническими трудностями. Из-за повреждения буксировочного троса один из самолетов был вынужден более семи часов простаивать на земле, не способный совершить запланированный рейс.