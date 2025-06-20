Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаРецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Пассажирская авиация в РФ столкнулась с серьезной проблемой

Пассажирская авиация в РФ столкнулась с серьезной проблемой

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 06:19
Самолеты в России - проблемы пассажирской авиации России
Аэропорт Пулково, где чаще всего случаются проблемы с пассажирскими самолетами. Фото: росСМИ
Ключові моменти Сбои в российской пассажирской авиации Одна из причин — "глушилки"

В российской пассажирской авиации с конца мая начали постоянно случаться сбои в системе предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Сами пилоты связывают это, в частности, с работой "глушилок".

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Сбои в российской пассажирской авиации

Российская пассажирская авиация, которая находится под санкциями запада, все чаще сталкивается с проблемами технического характера.

Так, пилоты российских авиакомпаний в последнее время начали сообщать о сбоях в одной из ключевых систем — предупреждения столкновения самолетов в воздухе.

Эти сообщения приобрели действительно массовый характер, чаще всего, по словам пилотов, такие инциденты случаются в Санкт-Петербурге.

Одна из причин — "глушилки"

Как сообщили на условиях анонимности российские пилоты, эта система начала фальшиво срабатывать в конце мая 2025 года.

В основном это происходит во время взлета и посадки в питерском аэропорту Пулково.

Перед проведением Петербургского международного экономического форума такие инциденты начали происходить регулярно, что сами пилоты связывают с работой "глушилок".

Напомним, мы ранее писали о том, что один из российских пассажирских самолетов не смог вылететь в рейс из-за отсутствия буксировочного троса.

Добавим, мы сообщали о том, что на борту пассажирского самолета российской авиакомпании произошел пожар из-за китайского смартфона.

проблемы самолеты Россия авиация Петербург
Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации