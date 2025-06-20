Самолеты в России - проблемы пассажирской авиации России

Аэропорт Пулково, где чаще всего случаются проблемы с пассажирскими самолетами. Фото: росСМИ

В российской пассажирской авиации с конца мая начали постоянно случаться сбои в системе предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Сами пилоты связывают это, в частности, с работой "глушилок".

Об этом сообщили российские медиа.

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Сбои в российской пассажирской авиации

Российская пассажирская авиация, которая находится под санкциями запада, все чаще сталкивается с проблемами технического характера.

Так, пилоты российских авиакомпаний в последнее время начали сообщать о сбоях в одной из ключевых систем — предупреждения столкновения самолетов в воздухе.

Эти сообщения приобрели действительно массовый характер, чаще всего, по словам пилотов, такие инциденты случаются в Санкт-Петербурге.

Одна из причин — "глушилки"

Как сообщили на условиях анонимности российские пилоты, эта система начала фальшиво срабатывать в конце мая 2025 года.

В основном это происходит во время взлета и посадки в питерском аэропорту Пулково.

Перед проведением Петербургского международного экономического форума такие инциденты начали происходить регулярно, что сами пилоты связывают с работой "глушилок".

Напомним, мы ранее писали о том, что один из российских пассажирских самолетов не смог вылететь в рейс из-за отсутствия буксировочного троса.

Добавим, мы сообщали о том, что на борту пассажирского самолета российской авиакомпании произошел пожар из-за китайского смартфона.