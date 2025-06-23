Коммунальные катаклизмы в России - в Омске люди остались без электроэнергии и горячей воды

В российском городе люди сидят без воды и света
Омск, российский город-миллионник, частично остался без электроэнергии и горячей воды. Больше всего пострадал центр города, где пенсионеры задыхаются в квартирах и не могут спуститься на улицу из-за неработающих лифтов.
Об этом написали российские медиа.
Центр города без света и горячей воды
В российском городе Омск, население которого превышает один миллион человек, начались проблемы с элементарными коммунальными потребностями.
Центральная часть этого областного центра Российской Федерации уже три дня нет электроэнергии и горячей воды.
Жители жалуются, что в холодильниках испортилась еда, а свежую невозможно приготовить.
Кроме того, не работают лифты и кондиционеры, поэтому в квартирах выросла температура воздуха, а часть населения, в частности, пенсионеры, не может выйти на улицу.
Что говорят в электрокомпании
В компании "Омскэлектро" списали все на "погодные условия".
Мол, из-за неблагоприятной погоды были выведены в ремонт кабельные линии.
Впрочем, этим вопросом уже заинтересовалась местная прокуратура, которую жители, оставшиеся без элементарных в ХХІ веке условий для жизни, забросали жалобами.
Напомним, мы ранее писали о том, что в России начались серьезные проблемы с пассажирской авиацией.
Добавим, мы сообщали о том, что в российской столице возникла неожиданная проблема со слизнями.
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