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В российском городе люди сидят без воды и света

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Дата публикации 23 июня 2025 03:43
Коммунальные катаклизмы в России - в Омске люди остались без электроэнергии и горячей воды
Свеча, такие приходится использовать жителям центра Омска. Фото иллюстративное: росСМИ
Ключові моменти Центр города без света и горячей воды Что говорят в электрокомпании

Омск, российский город-миллионник, частично остался без электроэнергии и горячей воды. Больше всего пострадал центр города, где пенсионеры задыхаются в квартирах и не могут спуститься на улицу из-за неработающих лифтов.

Об этом написали российские медиа.

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Центр города без света и горячей воды

В российском городе Омск, население которого превышает один миллион человек, начались проблемы с элементарными коммунальными потребностями.

Центральная часть этого областного центра Российской Федерации уже три дня нет электроэнергии и горячей воды.

Жители жалуются, что в холодильниках испортилась еда, а свежую невозможно приготовить.

Кроме того, не работают лифты и кондиционеры, поэтому в квартирах выросла температура воздуха, а часть населения, в частности, пенсионеры, не может выйти на улицу.

Что говорят в электрокомпании

В компании "Омскэлектро" списали все на "погодные условия".

Мол, из-за неблагоприятной погоды были выведены в ремонт кабельные линии.

Впрочем, этим вопросом уже заинтересовалась местная прокуратура, которую жители, оставшиеся без элементарных в ХХІ веке условий для жизни, забросали жалобами.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России начались серьезные проблемы с пассажирской авиацией.

Добавим, мы сообщали о том, что в российской столице возникла неожиданная проблема со слизнями.

россияне вода лифты Россия свет
Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
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