Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортМедцентрКиноНедвижимостьВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeМетеоАвтоТехнологииПраздникиЭкономикаФинансыИнвестицииАрмияМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В России соседи заминировали дверь в квартиру — в чем причина

В России соседи заминировали дверь в квартиру — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 03:48
В России произошел взрыв в жилом доме - детали
Полиция Приморского края, где произошел взрыв. Фото иллюстративное: росСМИ
Ключові моменти Взрыв гранаты в доме Воспитательные мероприятия соседей

В азиатской части Российской Федерации, куда не долетают украинские дроны, также имеют место взрывы. Но причинами их являются совсем неожиданные вещи — такие как любовь некоторых местных жителей к алкоголю и шансону и нежелание прислушиваться к предупреждениям соседей.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Взрыв гранаты в доме

В Приморском крае Российской Федерации в одном из жилых многоквартирных домов произошел взрыв.

Причина взрыва была неожиданна — человеческие взаимоотношения.

Взрыв гранаты произошел потому, что дверь одного из жильцов дома заминировали соседи.

Воспитательные мероприятия соседей

Как объяснили инициаторы взрыва, они постоянно ссорились с этим жителем из-за того, что тот постоянно употреблял алкогольные напитки и громко включал музыку, терроризируя этим весь дом.

На замечания любитель водки и русского шансона не реагировал, поэтому соседи решили проучить его неожиданным уроком.

Они установили у дверей алкомеломана растяжку со страйкбольной гранатой, и когда владелец квартиры открыл дверь — произошел взрыв.

Как отреагировала на воспитательный инцидент местная полиция, пока что неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России извращенец напал на спортсменку во время пробежки в городском парке.

Добавим, мы сообщали о том, что в российской столице на квесте под названием "Скотобойня" обнаружили педофила.

взрыв граната Азия Россия соседство
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации