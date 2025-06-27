Полиция Приморского края, где произошел взрыв. Фото иллюстративное: росСМИ

В азиатской части Российской Федерации, куда не долетают украинские дроны, также имеют место взрывы. Но причинами их являются совсем неожиданные вещи — такие как любовь некоторых местных жителей к алкоголю и шансону и нежелание прислушиваться к предупреждениям соседей.

Об этом сообщили российские медиа.

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Взрыв гранаты в доме

В Приморском крае Российской Федерации в одном из жилых многоквартирных домов произошел взрыв.

Причина взрыва была неожиданна — человеческие взаимоотношения.

Взрыв гранаты произошел потому, что дверь одного из жильцов дома заминировали соседи.

Воспитательные мероприятия соседей

Как объяснили инициаторы взрыва, они постоянно ссорились с этим жителем из-за того, что тот постоянно употреблял алкогольные напитки и громко включал музыку, терроризируя этим весь дом.

На замечания любитель водки и русского шансона не реагировал, поэтому соседи решили проучить его неожиданным уроком.

Они установили у дверей алкомеломана растяжку со страйкбольной гранатой, и когда владелец квартиры открыл дверь — произошел взрыв.

Как отреагировала на воспитательный инцидент местная полиция, пока что неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России извращенец напал на спортсменку во время пробежки в городском парке.

Добавим, мы сообщали о том, что в российской столице на квесте под названием "Скотобойня" обнаружили педофила.