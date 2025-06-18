Кримінал Росії - у Москві на квесті з'явився педофіл

Квест "Скотобійня", рекламний плакат. Фото: "Мир квестов"

У російській столиці актор одного із квестів виявився педофілом. Від його домагань постраждало кілька неповнолітніх дівчат.

Про це повідомили російські медіа.

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Педофіл на московській "Скотобійні"

В Москві у одній із публічних локацій виявили працівника з педофільними нахилами.

Інцидент стався у квесті під назвою "Скотобійня".

Постраждалою виявилася 15-річна дівчина, яка під час проходження квесту залишилася сам на сам з актором.

Після цього актор, за словами неповнолітньої, почав "лапати під бюстгальтером та засовувати пальці до рота".

Постраждалих виявилося багато

Пізніше стало відомо, що сексуальним домаганням у квесті "Скотобійня" піддавалися ще щонайменше троє дівчат.

Організатори цієї забавки наголошували на сайті, що у квесті можуть брати участь лише повнолітні особи.

Під час проходження квесту можливі "інтенсивні лякаючі елементи, наприклад, психологічний тиск та атмосферні ефекти".

Щодо можливих сексуальних домагань жодних попереджень не було.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії збоченець з ножем напав на хлопця, який захистив від сексуальних переслідувань з боку злочинця малолітню дівчинку.

Додамо, ми повідомляли про те, що один із найкровожерливіших російських маніяків просив відправити його на війну.