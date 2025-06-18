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В Москве на "Скотобойне" выявили педофила

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Дата публикации 18 июня 2025 03:16
Криминал России - в Москве на квесте появился педофил на квесте
Квест "Скотобойня", рекламный плакат. Фото: "Мир квестов"
Ключові моменти Педофил на московской "Скотобойне" Пострадавших оказалось много

В российской столице актер одного из квестов оказался педофилом. От его домогательств пострадало несколько несовершеннолетних девушек.

Об этом сообщили российские медиа.

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Педофил на московской "Скотобойне"

В Москве в одной из публичных локаций обнаружили работника с педофильными наклонностями.

Инцидент произошел в квесте под названием "Скотобойня".

Пострадавшей оказалась 15-летняя девушка, которая во время прохождения квеста осталась один на один с актером.

После этого актер, по словам несовершеннолетней, начал "лапать под бюстгальтером и засовывать пальцы в рот".

Пострадавших оказалось много

Позже стало известно, что сексуальным домогательствам в квесте "Скотобойня" подвергались еще по меньшей мере трое девушек.

Организаторы этой забавы отмечали на сайте, что в квесте могут участвовать только совершеннолетние лица.

Во время прохождения квеста возможны "интенсивные пугающие элементы, например, психологическое давление и атмосферные эффекты".

Относительно возможных сексуальных домогательств никаких предупреждений не было.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России извращенец с ножом напал на парня, который защитил от сексуальных преследований со стороны преступника малолетнюю девочку.

Добавим, мы сообщали о том, что один из самых кровожадных российских маньяков просил отправить его на войну.

дети домогательства Москва педофилы Россия
Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
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