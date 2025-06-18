Криминал России - в Москве на квесте появился педофил на квесте

В Москве на "Скотобойне" выявили педофила
В российской столице актер одного из квестов оказался педофилом. От его домогательств пострадало несколько несовершеннолетних девушек.
Об этом сообщили российские медиа.
Педофил на московской "Скотобойне"
В Москве в одной из публичных локаций обнаружили работника с педофильными наклонностями.
Инцидент произошел в квесте под названием "Скотобойня".
Пострадавшей оказалась 15-летняя девушка, которая во время прохождения квеста осталась один на один с актером.
После этого актер, по словам несовершеннолетней, начал "лапать под бюстгальтером и засовывать пальцы в рот".
Пострадавших оказалось много
Позже стало известно, что сексуальным домогательствам в квесте "Скотобойня" подвергались еще по меньшей мере трое девушек.
Организаторы этой забавы отмечали на сайте, что в квесте могут участвовать только совершеннолетние лица.
Во время прохождения квеста возможны "интенсивные пугающие элементы, например, психологическое давление и атмосферные эффекты".
Относительно возможных сексуальных домогательств никаких предупреждений не было.
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Добавим, мы сообщали о том, что один из самых кровожадных российских маньяков просил отправить его на войну.
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