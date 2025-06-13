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Головна Хроніки В РФ збоченець з ножем напав на хлопця

В РФ збоченець з ножем напав на хлопця

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Дата публікації: 13 червня 2025 03:19
Кримінал в Росії - збочинець порізав хлопця, який завадив тому показувати геніталії
Пляж, де стався напад маніяка. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Сексманіяки в Росії Напад на захисника малолітньої

У російському місті Нижній Новгород невідомий чоловік спочатку намагався спокусити малолітню дитину, демонструючи свої геніталії, а потім напав на підлітків. Одному із хлопців збоченець завдав серйозного ножового поранення.

Про це повідомили російські медіа.

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Сексманіяки в Росії

В Росії стався черговий інцидент із сексуальним маніяком.

У Нижньому Новгороді на одному з озер до компанії підлітків підійшов підозрілий чоловік віком близько 50 років.

Спочатку він говорив на загальні теми, зокрема, про музику. А згодом запропонував показати 12-річній дівчинці свій пірсинг на інтимному місці.

Напад на захисника малолітньої

Після того, як дівчинка, злякавшись маніяка, заплакала, хлопець на ім’я Сергій, який відпочивав у тій же компанії, вирішив заступитися.

Але чоловік вихопив ніж і ударив хлопця в ногу.

Після цього маніяк, погрожуючи усім іншим підліткам, які відпочивали на озері, вимагав видалити усі фото- та відеодокази нападу, а зрештою втік на велосипеді.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що один із найкровожерливіших російських маніяків просив відправити його на війну.

Додамо, ми повідомляли про те, що у травні в Росії на підлітка напав невідомий у Санкт-Петербурзі.

напад росіяни злочин Росія поранення
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
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