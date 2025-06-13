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Главная Хроники В РФ извращенец с ножом напал на парня

В РФ извращенец с ножом напал на парня

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Дата публикации 13 июня 2025 03:19
Криминал в России - извращенец порезал парня, который помешал тому показывать гениталии
Пляж, где произошло нападение маньяка. Фото: росСМИ
Ключові моменти Секс-маньяки в России Нападение на защитника малолетней

В российском городе Нижний Новгород неизвестный мужчина сначала пытался соблазнить малолетнего ребенка, демонстрируя свои гениталии, а затем напал на подростков. Одному из парней извращенец нанес серьезное ножевое ранение.

Об этом сообщили российские медиа.

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Секс-маньяки в России

В России произошел очередной инцидент с сексуальным маньяком.

В Нижнем Новгороде на одном из озер к компании подростков подошел подозрительный мужчина в возрасте около 50 лет.

Сначала он говорил на общие темы, в частности, о музыке. А потом предложил показать 12-летней девочке свой пирсинг на интимном месте.

Нападение на защитника малолетней

После того, как девочка, испугавшись маньяка, заплакала, парень по имени Сергей, который отдыхал в той же компании, решил вступиться.

Но мужчина выхватил нож и ударил парня в ногу.

После этого маньяк, угрожая всем другим подросткам, которые отдыхали на озере, требовал удалить все фото- и видеодоказательства нападения, а в конце концов сбежал на велосипеде.

Напомним, мы ранее писали о том, что один из самых кровожадных российских маньяков просил отправить его на войну.

Добавим, мы сообщали о том, что в мае в России на подростка напал неизвестный в Санкт-Петербурге.

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Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
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