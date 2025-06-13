Криминал в России - извращенец порезал парня, который помешал тому показывать гениталии

В РФ извращенец с ножом напал на парня
В российском городе Нижний Новгород неизвестный мужчина сначала пытался соблазнить малолетнего ребенка, демонстрируя свои гениталии, а затем напал на подростков. Одному из парней извращенец нанес серьезное ножевое ранение.
Об этом сообщили российские медиа.
Секс-маньяки в России
В России произошел очередной инцидент с сексуальным маньяком.
В Нижнем Новгороде на одном из озер к компании подростков подошел подозрительный мужчина в возрасте около 50 лет.
Сначала он говорил на общие темы, в частности, о музыке. А потом предложил показать 12-летней девочке свой пирсинг на интимном месте.
Нападение на защитника малолетней
После того, как девочка, испугавшись маньяка, заплакала, парень по имени Сергей, который отдыхал в той же компании, решил вступиться.
Но мужчина выхватил нож и ударил парня в ногу.
После этого маньяк, угрожая всем другим подросткам, которые отдыхали на озере, требовал удалить все фото- и видеодоказательства нападения, а в конце концов сбежал на велосипеде.
Напомним, мы ранее писали о том, что один из самых кровожадных российских маньяков просил отправить его на войну.
Добавим, мы сообщали о том, что в мае в России на подростка напал неизвестный в Санкт-Петербурге.
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