У Росії чоловік жорстоко напав на дитину — що відомо

Медик у Росії. Фото: росЗМІ

У російському Санкт-Петербурзі чоловік напав на 14-річного хлопця. Він побив його та бризнув в обличчя з перцевого балончика.

Про це повідомляють росЗМІ у четвер, 8 травня.

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Невідомий чоловік напав на семикласника на вулиці.

"Він ударив його і бризнув в обличчя з перцевого балончика. Потім нападник зник", — пишуть росЗМІ.

Підліток звернувся до лікарні за наданням медичної допомоги. У нього діагностували хімічний опік кон'юнктиви та рогівки першого ступеня.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінальної справи.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі водій таксі забрав у пасажира з інвалідністю мобільний телефон, як оплату за проїзд.

Раніше три російські школярки отруїлися горілкою та речовинами. Одна з неповнолітніх перебуває у тяжкому стані.