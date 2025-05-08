У Росії чоловік жорстоко напав на дитину — що відомо

Росіянин побив дитину та бризнув в обличчя з перцевого балончика
У російському Санкт-Петербурзі чоловік напав на 14-річного хлопця. Він побив його та бризнув в обличчя з перцевого балончика.
Про це повідомляють росЗМІ у четвер, 8 травня.
Напад на дитину в Росії
Невідомий чоловік напав на семикласника на вулиці.
"Він ударив його і бризнув в обличчя з перцевого балончика. Потім нападник зник", — пишуть росЗМІ.
Підліток звернувся до лікарні за наданням медичної допомоги. У нього діагностували хімічний опік кон'юнктиви та рогівки першого ступеня.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінальної справи.
Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі водій таксі забрав у пасажира з інвалідністю мобільний телефон, як оплату за проїзд.
Раніше три російські школярки отруїлися горілкою та речовинами. Одна з неповнолітніх перебуває у тяжкому стані.
Читайте Новини.LIVE!