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Россиянин избил ребенка и брызнул в лицо из перцового баллончика

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Дата публикации 8 мая 2025 14:59
В России мужчина жестоко напал на ребенка — что известно
Медик в России. Фото: росСМИ

В российском Санкт-Петербурге мужчина напал на 14-летнего парня. Он избил его и брызнул в лицо из перцового баллончика.

Об этом сообщают росСМИ в четверг, 8 мая.

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"Он ударил его и брызнул в лицо из перцового баллончика. Затем нападавший скрылся", — пишут росСМИ.

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Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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