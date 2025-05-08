В России мужчина жестоко напал на ребенка — что известно

Россиянин избил ребенка и брызнул в лицо из перцового баллончика
В российском Санкт-Петербурге мужчина напал на 14-летнего парня. Он избил его и брызнул в лицо из перцового баллончика.
Об этом сообщают росСМИ в четверг, 8 мая.
Нападение на ребенка в России
Неизвестный мужчина напал на семиклассника на улице.
"Он ударил его и брызнул в лицо из перцового баллончика. Затем нападавший скрылся", — пишут росСМИ.
Подросток обратился в больницу за оказанием медицинской помощи. У него диагностировали химический ожог конъюнктивы и роговицы первой степени.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.
Напомним, в Санкт-Петербурге водитель такси забрал у пассажира с инвалидностью мобильный телефон, как оплату за проезд.
Ранее три российские школьницы отравились водкой и веществами. Одна из несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии.
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