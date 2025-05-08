В России мужчина жестоко напал на ребенка — что известно

Медик в России. Фото: росСМИ

В российском Санкт-Петербурге мужчина напал на 14-летнего парня. Он избил его и брызнул в лицо из перцового баллончика.

Об этом сообщают росСМИ в четверг, 8 мая.

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Неизвестный мужчина напал на семиклассника на улице.

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"Он ударил его и брызнул в лицо из перцового баллончика. Затем нападавший скрылся", — пишут росСМИ.

Подросток обратился в больницу за оказанием медицинской помощи. У него диагностировали химический ожог конъюнктивы и роговицы первой степени.

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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, в Санкт-Петербурге водитель такси забрал у пассажира с инвалидностью мобильный телефон, как оплату за проезд.

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Ранее три российские школьницы отравились водкой и веществами. Одна из несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии.