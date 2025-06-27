В Росії стався вибух у житловому будинку - деталі

Поліція Приморського краю, де стався вибух. Фото ілюстративне: росЗМІ

У азійській частині Російської Федерації, куди не долітають українські дрони, також мають місце вибухи. Але причинами їх є зовсім несподівані речі — як от любов деяких місцевих мешканців до алкоголю та шансону і небажання дослухатися до попереджень сусідів.

Про це повідомили російські медіа.

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Вибух гранати у будинку

У Приморському краї Російської Федерації у одному із житлових багатоквартирних будинків стався вибух.

Причина вибуху була несподівана — людські взаємини.

Вибух гранати стався тому, що двері одного із мешканців будинку замінували сусіди.

Виховні заходи сусідів

Як пояснили ініціатори вибуху, вони постійно сварилися з цим мешканцем через те, що той постійно вживав алкогольні напої та гучно вмикав музику, тероризуючи цим увесь будинок.

На зауваження любитель горілки та російського шансону не реагував, тож сусідив вирішили провчити його несподіваним уроком.

Вони встановили біля дверей алкомеломана розтяжку зі страйкбольною гранатою, і коли власник квартири відкрив двері — стався вибух.

Як відреагувала на виховний інцидент місцева поліція, поки що невідомо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії збоченець напав на спортсменку під час пробіжки у міському парку.

Додамо, ми повідомляли про те, що в російській столиці на квесті під назвою "Скотобійня" виявили педофіла.