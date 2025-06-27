Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки В Росії сусіди замінували двері в квартиру — у чому причина

В Росії сусіди замінували двері в квартиру — у чому причина

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 03:48
В Росії стався вибух у житловому будинку - деталі
Поліція Приморського краю, де стався вибух. Фото ілюстративне: росЗМІ
Ключові моменти Вибух гранати у будинку Виховні заходи сусідів

У азійській частині Російської Федерації, куди не долітають українські дрони, також мають місце вибухи. Але причинами їх є зовсім несподівані речі — як от любов деяких місцевих мешканців до алкоголю та шансону і небажання дослухатися до попереджень сусідів.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Вибух гранати у будинку

У Приморському краї Російської Федерації у одному із житлових багатоквартирних будинків стався вибух.

Причина вибуху була несподівана — людські взаємини.

Вибух гранати стався тому, що двері одного із мешканців будинку замінували сусіди.

Виховні заходи сусідів

Як пояснили ініціатори вибуху, вони постійно сварилися з цим мешканцем через те, що той постійно вживав алкогольні напої та гучно вмикав музику, тероризуючи цим увесь будинок.

На зауваження любитель горілки та російського шансону не реагував, тож сусідив вирішили провчити його несподіваним уроком.

Вони встановили біля дверей алкомеломана розтяжку зі страйкбольною гранатою, і коли власник квартири відкрив двері — стався вибух.

Як відреагувала на виховний інцидент місцева поліція, поки що невідомо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії збоченець напав на спортсменку під час пробіжки у міському парку.

Додамо, ми повідомляли про те, що в російській столиці на квесті під назвою "Скотобійня" виявили педофіла.

вибух граната Азія Росія сусідство
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації