В Росіі збоченець напав на спортсменку - подробиці

Черговий збоченець в РФ напав на спортсменку — деталі
У російській провінції з’явився новий збоченець. У столиці Республіки Удмуртія невідомий напав на спортсменку, яка здійснювала ранкову пробіжку, а потім почав мас турбувати прямо перед нею.
Про це написали російські медіа.
Російський збоченець — цього разу в Удмуртії
В Росії регулярно відбуваються секс-скандали з різними збоченцями. Черговий інцидент стався у місті Іжевськ (столиці Республіки Удмуртія, яка входить до складу Російської Федерації).
Збоченець напав на дівчину під час того, як вона тренувалася у парку неподалік від дому.
Що відбулося у парку
Як розповіла постраждала, вона здійснювала традиційну ранкову пробіжку — і в цей момент невідомий чоловік почав хапати її за сідниці.
Після цього, відійшовши і сховавшись у кущах, збоченець витягнув зі штанів свій статевий орган і почав мастурбувати, дивлячись прямо на дівчину.
Спортсменка втекла з парку і відправилася до поліції, аби написати заяву на цього сексуального маніяка.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у іншому російському місті збоченець спочатку хотів спокусити малолітню дівчину, а потім напав на хлопця, який заступився за дитину.
Додамо, ми повідомляли про те, що один із найкровожерливіших російських маніяків просив відправити його на війну.
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