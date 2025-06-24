В России извращенец напал на спортсменку - подробности

Очередной извращенец в РФ напал на спортсменку — детали
В российской провинции появился новый извращенец. В столице Республики Удмуртия неизвестный напал на спортсменку, которая совершала утреннюю пробежку, а затем начал массово беспокоить прямо перед ней.
Об этом написали российские медиа.
Российский извращенец — на этот раз в Удмуртии
В России регулярно происходят секс-скандалы с различными извращенцами. Очередной инцидент произошел в городе Ижевск (столице Республики Удмуртия, которая входит в состав Российской Федерации).
Извращенец напал на девушку во время того, как она тренировалась в парке недалеко от дома.
Что произошло в парке
Как рассказала пострадавшая, она совершала традиционную утреннюю пробежку — и в этот момент неизвестный мужчина начал хватать ее за ягодицы.
После этого, отойдя и спрятавшись в кустах, извращенец вытащил из штанов свой половой орган и начал мастурбировать, глядя прямо на девушку.
Спортсменка сбежала из парка и отправилась в полицию, чтобы написать заявление на этого сексуального маньяка.
Напомним, мы ранее писали о том, что в другом российском городе извращенец сначала хотел соблазнить малолетнюю девушку, а потом напал на парня, который вступился за ребенка.
Добавим, мы сообщали о том, что один из самых кровожадных российских маньяков просил отправить его на войну.
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