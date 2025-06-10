В Росії військовий повбивав коханців дружини — деталі

Російський окупант та дружина, яка йому, імовірно, зрадила. Фото: соцмережі

Російські військовослужбовці окупаційної армії убивають не тільки українців, а і своїх сусідів. Один із таких військових втік з фронту додому і помстився за підозру в інтимному зв’язку з його дружиною.

Про це повідомили російські медіа.

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В російській провінції стався черговий злочин, скоєний учасником "спеціальної воєнної операції" (так в РФ влада змушує називати війну, розв’язану нею проти України).

Військовослужбовець, який ще 2023 року добровільно, підписавши контракт, пішов на війну, втік з фронту.

Він повернувся додому у Волгоградську область, де убив двох земляків.

Причина убивства односельців

Згодом з’явилися деталі цього злочину. Причиною стали сімейні негаразди окупанта.

Російський військовий запідозрив свою дружину у невірності.

Тому він таємно повернувся додому і застрелив двох чоловіків, яких запідозрив у інтимних зносинах із дружиною.

Чи постраждала сама невірна дружина, достеменно невідомо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії поліцейський убив двох людей і уник покарання.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Бурятії убили волонтерку, яка приїхала з окупованої території України.