В Росії військовий повбивав коханців дружини — деталі
Російські військовослужбовці окупаційної армії убивають не тільки українців, а і своїх сусідів. Один із таких військових втік з фронту додому і помстився за підозру в інтимному зв’язку з його дружиною.
Про це повідомили російські медіа.
Окупант втік додому і влаштував різанину
В російській провінції стався черговий злочин, скоєний учасником "спеціальної воєнної операції" (так в РФ влада змушує називати війну, розв’язану нею проти України).
Військовослужбовець, який ще 2023 року добровільно, підписавши контракт, пішов на війну, втік з фронту.
Він повернувся додому у Волгоградську область, де убив двох земляків.
Причина убивства односельців
Згодом з’явилися деталі цього злочину. Причиною стали сімейні негаразди окупанта.
Російський військовий запідозрив свою дружину у невірності.
Тому він таємно повернувся додому і застрелив двох чоловіків, яких запідозрив у інтимних зносинах із дружиною.
Чи постраждала сама невірна дружина, достеменно невідомо.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії поліцейський убив двох людей і уник покарання.
Додамо, ми повідомляли про те, що у Бурятії убили волонтерку, яка приїхала з окупованої території України.
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