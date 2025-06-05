Новини Росії кримінал - поліцейський РФ збив насмерть двох людей, як уникнув покарання

Російські силовики. Фото: Росгвардія

В Російській Федерації після нових змін до законодавства злочинці часто уникають покарання за злочини, обираючи шлях на "спеціальну військову операцію". Так вчинив і поліцейський, який сів п’яним за кермо і насмерть збив двох молодих хлопців.

Про це повідомляють російські медіа.

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П’яний російський силовик-убивця

В Росії працівник поліції, який убив двох хлопців, уникнув покарання.

2024 року співробітники російської силової структури сів п’яний за кермо і о п’ятій ранку задавив двох молодих чоловіків, які пішки поверталися з фестивалю.

39-річного поліцейського затримали, аналізи підтвердили наявність алкоголю в крові.

Була відкрита кримінальна справа, попри халатність правоохоронців та навіть спроби зам’яти цю справу працівниця Слідчого комітету практично довела її до суду.

Як поліцейському вдалося уникнути покарання

Але невдовзі поліцейський зник із слідчого ізолятора.

Родичам загиблих хлопців повідомили, що підозрюваний у п’яній смертельній дорожньо-транспортній пригоді попросився на "спеціальну військову операцію" — так в Росії влада наказує називати війну в Україні.

Зміни до законодавства, запроваджені в РФ уже під час повномасштабного вторгнення, дозволяють замість відбуття покарання і навіть потрапляння до суду піти до армії на фронт.

Цим поліцейський-порушник і скористався.

Чи живий цей поліцейський, на якому напрямку, у якому підрозділі окупаційних військ служить, достеменно невідомо.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії чоловіка мало не вбили за пошкоджений скутер.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії убили розробника ракети "Іскандер".