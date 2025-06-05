Новости России криминал - полицейский РФ сбил насмерть двух человек, как избежал наказания

Российские силовики. Фото: Росгвардия

В Российской Федерации после новых изменений в законодательство преступники часто избегают наказания за преступления, выбирая путь на "специальную военную операцию". Так поступил и полицейский, который сел пьяным за руль и насмерть сбил двух молодых парней.

Об этом сообщают российские медиа.

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В России сотрудник полиции, который убил двух парней, избежал наказания.

В 2024 году сотрудники российской силовой структуры сел пьяный за руль и в пять утра задавил двух молодых мужчин, которые пешком возвращались с фестиваля.

39-летнего полицейского задержали, анализы подтвердили наличие алкоголя в крови.

Было открыто уголовное дело, несмотря на халатность правоохранителей и даже попытки замять это дело работница Следственного комитета практически довела его до суда.

Как полицейскому удалось избежать наказания

Но вскоре полицейский исчез из следственного изолятора.

Родственникам погибших ребят сообщили, что подозреваемый в пьяном смертельном дорожно-транспортном происшествии попросился на "специальную военную операцию" — так в России власти приказывают называть войну в Украине.

Изменения в законодательство, введенные в РФ уже во время полномасштабного вторжения, позволяют вместо отбытия наказания и даже попадания в суд отправиться в армию на фронт.

Этим полицейский-нарушитель и воспользовался.

Жив ли этот полицейский, на каком направлении, в каком подразделении оккупационных войск служит, доподлинно неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России мужчину чуть не убили за поврежденный скутер.

Добавим, мы сообщали о том, что в России убили разработчика ракеты "Искандер".