В России военный поубивал любовников жены — детали
Российские военнослужащие оккупационной армии убивают не только украинцев, но и своих соседей. Один из таких военных сбежал с фронта домой и отомстил за подозрение в интимной связи с его женой.
Об этом сообщили российские медиа.
Оккупант сбежал домой и устроил резню
В российской провинции произошло очередное преступление, совершенное участником "специальной военной операции" (так в РФ власти заставляют называть войну, развязанную ею против Украины).
Военнослужащий, который еще в 2023 году добровольно, подписав контракт, пошел на войну, сбежал с фронта.
Он вернулся домой в Волгоградскую область, где убил двух земляков.
Причина убийства односельчан
Впоследствии появились детали этого преступления. Причиной стали семейные неурядицы оккупанта.
Российский военный заподозрил свою жену в неверности.
Поэтому он тайно вернулся домой и застрелил двух мужчин, которых заподозрил в интимных отношениях с женой.
Пострадала ли сама неверная жена, доподлинно неизвестно.
Напомним, мы ранее писали о том, что в России полицейский убил двух человек и избежал наказания.
Добавим, мы сообщали о том, что в Бурятии убили волонтерку, которая приехала с оккупированной территории Украины.
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