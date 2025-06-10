В России военный поубивал любовников жены — детали

Российский оккупант и жена, которая ему, вероятно, изменила. Фото: соцсети

Российские военнослужащие оккупационной армии убивают не только украинцев, но и своих соседей. Один из таких военных сбежал с фронта домой и отомстил за подозрение в интимной связи с его женой.

Об этом сообщили российские медиа.

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В российской провинции произошло очередное преступление, совершенное участником "специальной военной операции" (так в РФ власти заставляют называть войну, развязанную ею против Украины).

Военнослужащий, который еще в 2023 году добровольно, подписав контракт, пошел на войну, сбежал с фронта.

Он вернулся домой в Волгоградскую область, где убил двух земляков.

Причина убийства односельчан

Впоследствии появились детали этого преступления. Причиной стали семейные неурядицы оккупанта.

Российский военный заподозрил свою жену в неверности.

Поэтому он тайно вернулся домой и застрелил двух мужчин, которых заподозрил в интимных отношениях с женой.

Пострадала ли сама неверная жена, доподлинно неизвестно.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России полицейский убил двух человек и избежал наказания.

Добавим, мы сообщали о том, что в Бурятии убили волонтерку, которая приехала с оккупированной территории Украины.