Убивство Росії - за що у Бурятії убили волонтерку

В РФ убили бурятську волонтерку — деталі
У Республіці Бурятія колишній чоловік убив відому волонтерку, яка допомагала окупаційним військам в Україні. Мотивом убивства стали ревнощі.
Про це повідомили російські медіа.
Волонтерка, яка допомагала окупантам
В Бурятії (азійська республіка, що входить до складу РФ) убили відому волонтерку, яка допомагала учасникам окупаційної війни в Україні.
36-річна Марія Лубсанова була відома серед окупантів під позивним "Манюня" і входила до складу так званого бурятського загону "Ліза Алерт".
До початку загарбницької війни Російської Федерації в Україні Лубсанова працювала журналісткою у районній газеті "Жизнь Иволги".
За що убили волонтерку в Бурятії
Убили волонтерку удома, після повернення з території України.
Як з’ясували поліцейські, на Лубсанову напав колишній чоловік.
Він викрав її, вивіз на машині в ліс, де завдав кількадесят ударів ножем.
Після убивства, мотивом якого поліція називає ревнощі, злочинець наклав на себе руки.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії поліцейський убив двох людей і уник покарання.
Додамо, ми повідомляли про те, що в РФ убили розробника ракети "Іскандер".
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