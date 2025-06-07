Убивство Росії - за що у Бурятії убили волонтерку

Волонтерка, якав допомагала окупантам. Фото: росЗМІ

У Республіці Бурятія колишній чоловік убив відому волонтерку, яка допомагала окупаційним військам в Україні. Мотивом убивства стали ревнощі.

Про це повідомили російські медіа.

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Волонтерка, яка допомагала окупантам

В Бурятії (азійська республіка, що входить до складу РФ) убили відому волонтерку, яка допомагала учасникам окупаційної війни в Україні.

36-річна Марія Лубсанова була відома серед окупантів під позивним "Манюня" і входила до складу так званого бурятського загону "Ліза Алерт".

До початку загарбницької війни Російської Федерації в Україні Лубсанова працювала журналісткою у районній газеті "Жизнь Иволги".

За що убили волонтерку в Бурятії

Убили волонтерку удома, після повернення з території України.

Як з’ясували поліцейські, на Лубсанову напав колишній чоловік.

Він викрав її, вивіз на машині в ліс, де завдав кількадесят ударів ножем.

Після убивства, мотивом якого поліція називає ревнощі, злочинець наклав на себе руки.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії поліцейський убив двох людей і уник покарання.

Додамо, ми повідомляли про те, що в РФ убили розробника ракети "Іскандер".