Убийство России - за что в Бурятии убили волонтерку

Волонтер, которая помогала оккупантам. Фото: росСМИ

В Республике Бурятия бывший муж убил известную волонтерку, которая помогала оккупационным войскам в Украине. Мотивом убийства стала ревность.

Об этом сообщили российские медиа.

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Волонтер, которая помогала оккупантам

В Бурятии (азиатская республика, входящая в состав РФ) убили известную волонтерку, которая помогала участникам оккупационной войны в Украине.

36-летняя Мария Лубсанова была известна среди оккупантов под позывным "Манюня" и входила в состав так называемого бурятского отряда "Лиза Алерт".

До начала захватнической войны Российской Федерации в Украине Лубсанова работала журналисткой в районной газете "Жизнь Иволги".

За что убили волонтера в Бурятии

Убили волонтера дома, после возвращения с территории Украины.

Как выяснили полицейские, на Лубсанову напал бывший муж.

Он похитил ее, вывез на машине в лес, где нанес несколько десятков ударов ножом.

После убийства, мотивом которого полиция называет ревность, преступник покончил с собой.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России полицейский убил двух человек и избежал наказания.

Добавим, мы сообщали о том, что в РФ убили разработчика ракеты "Искандер".