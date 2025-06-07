Убийство России - за что в Бурятии убили волонтерку

В РФ убили бурятскую волонтерку — детали
В Республике Бурятия бывший муж убил известную волонтерку, которая помогала оккупационным войскам в Украине. Мотивом убийства стала ревность.
Об этом сообщили российские медиа.
Волонтер, которая помогала оккупантам
В Бурятии (азиатская республика, входящая в состав РФ) убили известную волонтерку, которая помогала участникам оккупационной войны в Украине.
36-летняя Мария Лубсанова была известна среди оккупантов под позывным "Манюня" и входила в состав так называемого бурятского отряда "Лиза Алерт".
До начала захватнической войны Российской Федерации в Украине Лубсанова работала журналисткой в районной газете "Жизнь Иволги".
За что убили волонтера в Бурятии
Убили волонтера дома, после возвращения с территории Украины.
Как выяснили полицейские, на Лубсанову напал бывший муж.
Он похитил ее, вывез на машине в лес, где нанес несколько десятков ударов ножом.
После убийства, мотивом которого полиция называет ревность, преступник покончил с собой.
Напомним, мы ранее писали о том, что в России полицейский убил двух человек и избежал наказания.
Добавим, мы сообщали о том, что в РФ убили разработчика ракеты "Искандер".
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