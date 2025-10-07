Видео
Україна
Главная Хроники В России киллер согласился на убийство за 250 долларов

В России киллер согласился на убийство за 250 долларов

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 22:54
В России женщина заказала убийство мужа за 20 тысяч рублей — детали
Задержанная заказчица убийства мужчины. Фото: кадр из видео

В российской провинции женщина решила отобрать у своего мужа недвижимость, заказав его киллеру. Цена, в которую россиянка оценила жизнь мужа, является едва ли не самой низкой в истории заказных убийств в России.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Наемный убийца за 20 тысяч рублей

Одним из самых распространенных тяжких преступлений в Российской Федерации остается заказное убийство.

Но иногда в провинции такие преступления случаются за откровенно символические деньги.

Так, в Ленинградской области киллер должен был убить человека за 20 тысяч рублей (это около 250 долларов США).

Семейные разборки за недвижимость

Как стало известно правоохранителям, такого дешевого наемного убийцу нашла 56-летняя женщина из города Тосно.

Она таким образом решила отобрать у своего 48-летнего мужа квартиру и перевести ее в полную свою собственность.

От киллера, который согласился работать за 250 долларов, она требовала фотографию мертвого тела мужа.

Впрочем, заказчица не знала, что полиция уже занялась этим делом — и подготовила ей фальшивку.

После получения фотографии заказчицу убийства мужчины задержали.

Напомним, мы ранее писали о том, что в РФ мужчина убил соседа из-за пустяковой причины, громкой музыки из машины.

Добавим, мы сообщали о том, что в России военный поубивал любовников жены.

убийство россияне семья Россия квартира
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
