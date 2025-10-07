В России женщина заказала убийство мужа за 20 тысяч рублей — детали

В России киллер согласился на убийство за 250 долларов
В российской провинции женщина решила отобрать у своего мужа недвижимость, заказав его киллеру. Цена, в которую россиянка оценила жизнь мужа, является едва ли не самой низкой в истории заказных убийств в России.
Наемный убийца за 20 тысяч рублей
Одним из самых распространенных тяжких преступлений в Российской Федерации остается заказное убийство.
Но иногда в провинции такие преступления случаются за откровенно символические деньги.
Так, в Ленинградской области киллер должен был убить человека за 20 тысяч рублей (это около 250 долларов США).
Семейные разборки за недвижимость
Как стало известно правоохранителям, такого дешевого наемного убийцу нашла 56-летняя женщина из города Тосно.
Она таким образом решила отобрать у своего 48-летнего мужа квартиру и перевести ее в полную свою собственность.
От киллера, который согласился работать за 250 долларов, она требовала фотографию мертвого тела мужа.
Впрочем, заказчица не знала, что полиция уже занялась этим делом — и подготовила ей фальшивку.
После получения фотографии заказчицу убийства мужчины задержали.
