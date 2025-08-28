Криминал в РФ - в России избили руководителя района за слова о свинье

Скорая помощь Пензенской области. Фото: росСМИ

В Пензенской области Российской Федерации избили руководителя района. Причиной стали его оскорбительные слова в адрес владельца бани, которого чиновник обозвал свиньей.

Об этом сообщили российские медиа.

Битва при бане

В российской провинции порой случаются очень странные преступления.

Так, в Пензенской области страны-агрессора местный житель избил руководителя Каменского района.

Битва произошла возле бани, владельцем которой и оказался мужчина, избивший чиновника.

Месть за "свинью"

Очевидцы рассказали, что причиной драки стала именно баня.

Глава района оскорбил владельца бани, заявив, что тот, мол, не следит за территорией и должен убрать баню.

А еще чиновник назвал владельца объекта свиньей.

Это сравнение особенно оскорбило местного жителя, и он решил отомстить руководителю Каменского района, нанеся ему всего три, но довольно существенных удара в лицо.

Избитый за "свинью" глава российского района

Состояние чиновника после этого было такое, что пришлось вызывать скорую и везти его в больницу.

