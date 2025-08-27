Повінь в Росії - одну із російських областей залило

Наслідки повені на Сахаліні. Фото: росЗМІ

На Далекому Сході Російської Федерації сильні дощі спровокували потужну повінь. Були зруйновані інфраструктурні об’єкти, а один із островів Сахалінської області розмили грязьові селі.

Про це повідомили російські медіа.

Повінь на Сахаліні

Російські регіони продовжують страждати від природної стихії, з якою нікому впоратися, бо багатьох працівників МНС відправили на війну в Україну.

Цього разу негода накрила Сахалінську область. Причиною стали потужні дощі.

Так, у Невельському районі регіону з берегів вийшла річка Казачка. Одне із сіл затоплене, мешканців намагаються евакуювати.

Зруйновані мости, розмитий острів

Повінь зруйнувала інфраструктурні об’єкти, зокрема, міст біля села Колгоспне.

Через стрімкі потоки води на одній із трас перекинувся автобус із пасажирами.

А острів Монерон взагалі геть розмило через схід грязьового селю. Ця територія, де розташований природний національний парк, повністю закрила для відвідування на 10 днів.

