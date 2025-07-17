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Москва пішла під воду — затопило навіть Держдуму

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 06:28
Повінь у Москві - затопило приміщення Державної Думи
Затоплена Москва у липні 2025 року. Фото: росЗМІ

Столицю країни-агресора, Російської Федерації затопило після потужної зливи. Вода потрапила у приміщення Держдуми, одну із станцій метро довелося закрити через підтоплення.

Про це повідомили російські медіа.

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Повінь у Москві

Російську столицю Москву накрив потужний дощ.

Це звичне для літнього періоду природне явище обернулося для Москви справжньою катастрофою.

Місто буквально затопило, причому не тільки на околицях, а, наприклад, вода заповнила одне із приміщень Державної Думи Росії.

Наслідки повені у російській столиці

Мешканці Москви почали оприлюднювати відео наслідків потужної повені.

Так, виявилося, що вода залила вестибюль однієї із станцій Московського метрополітену, її навіть довелося закрити.

На одній із вулиць навіть помітили невеличкий тимчасовий водоспад.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що на початку липня повінь накрила іншу російську столицю, Санкт-Петербург.

Додамо, ми повідомляли про те, що раніше повінь підтопила на Уралі уранові свердловини, що налякало екологів, але не кремлівську владу.

метро повінь Москва Державна дума Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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