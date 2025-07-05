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Головна Хроніки Санкт-Петербург накрив унікальний природний катаклізм

Санкт-Петербург накрив унікальний природний катаклізм

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 03:25
Негода в Росії - у Санкт-Петербурзі найбільша за півтора століття повінь
Затоплений парк у Санкт-Петербурзі. Фото: росЗМІ

Уперше за півтора століття Санкт-Петербург затоплює у липні. Через стрімке і високе підняття рівня води у північній російській столиці навіть довелося закривати міську дамбу.

Про це повідомляють російські медіа.

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Друге за розміром російське місто, Санкт-Петербург, накрила потужна повінь.

Через максимальний рівень води — 180 сантиметрів — навіть довелося закривати міську дамбу.

У місті під воду пішла немаленька кількість автомобілів.

Уперше за 160 років — несезонна повінь

Вода в річці Нева, на якій стоїть північна столиця Росії, продовжує підніматися.

Район під назвою Сестрорецьк опинився в епіцентрі негоди, там вода накрила парк "Дубки". Зафіксовані падіння дерев, зокрема, і на дороги.

Фахівці стверджують, що нинішня повінь у Санкт-Петербурзі є першою за 160 років, що сталася у липні — незвичний для такого природного катаклізму період.

Чим пояснити таку аномалію, російські екологи поки не знають.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у іншому російському мегаполісі, Москві, з’явилася несподівана проблема у вигляді гігантських молюсків.

Додамо, ми повідомляли про те, що у азійській частині Росії масово горять ліси, під загрозою опинився один із регіональних центрів.

негода повінь Росія природне явище Санкт-Петербург
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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