Негода в Росії - у Санкт-Петербурзі найбільша за півтора століття повінь

Санкт-Петербург накрив унікальний природний катаклізм
Уперше за півтора століття Санкт-Петербург затоплює у липні. Через стрімке і високе підняття рівня води у північній російській столиці навіть довелося закривати міську дамбу.
Про це повідомляють російські медіа.
Повінь, яка накрила північну столицю країни-агресора
Друге за розміром російське місто, Санкт-Петербург, накрила потужна повінь.
Через максимальний рівень води — 180 сантиметрів — навіть довелося закривати міську дамбу.
У місті під воду пішла немаленька кількість автомобілів.
Уперше за 160 років — несезонна повінь
Вода в річці Нева, на якій стоїть північна столиця Росії, продовжує підніматися.
Район під назвою Сестрорецьк опинився в епіцентрі негоди, там вода накрила парк "Дубки". Зафіксовані падіння дерев, зокрема, і на дороги.
Фахівці стверджують, що нинішня повінь у Санкт-Петербурзі є першою за 160 років, що сталася у липні — незвичний для такого природного катаклізму період.
Чим пояснити таку аномалію, російські екологи поки не знають.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у іншому російському мегаполісі, Москві, з’явилася несподівана проблема у вигляді гігантських молюсків.
Додамо, ми повідомляли про те, що у азійській частині Росії масово горять ліси, під загрозою опинився один із регіональних центрів.
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