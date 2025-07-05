Непогода в России - в Санкт-Петербурге самое большое за полтора века наводнение

Затопленный парк в Санкт-Петербурге. Фото: росСМИ

Впервые за полтора века Санкт-Петербург затапливает в июле. Из-за стремительного и высокого поднятия уровня воды в северной российской столице даже пришлось закрывать городскую дамбу.

Об этом сообщают российские медиа.

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Наводнение, которое накрыло северную столицу страны-агрессора

Второй по величине российский город, Санкт-Петербург, накрыло мощное наводнение.

Из-за максимального уровня воды — 180 сантиметров — даже пришлось закрывать городскую дамбу.

В городе под воду ушло немаленькое количество автомобилей.

Впервые за 160 лет — несезонное наводнение

Вода в реке Нева, на которой стоит северная столица России, продолжает подниматься.

Район под названием Сестрорецк оказался в эпицентре непогоды, там вода накрыла парк "Дубки". Зафиксированы падения деревьев, в частности, и на дороги.

Специалисты утверждают, что нынешнее наводнение в Санкт-Петербурге является первым за 160 лет, которое произошло в июле — необычный для такого природного катаклизма период.

Чем объяснить такую аномалию, российские экологи пока не знают.

Напомним, мы ранее писали о том, что в другом российском мегаполисе, Москве, появилась неожиданная проблема в виде гигантских моллюсков.

Добавим, мы сообщали о том, что в азиатской части России массово горят леса, под угрозой оказался один из региональных центров.