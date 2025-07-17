Наводнение в Москве - затопило помещение Государственной Думы

Затопленная Москва в июле 2025 года. Фото: росСМИ

Столицу страны-агрессора, Российской Федерации затопило после мощного ливня. Вода попала в помещение Госдумы, одну из станций метро пришлось закрыть из-за подтопления.

Об этом сообщили российские медиа.

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Наводнение в Москве

Российскую столицу Москву накрыл мощный дождь.

Это привычное для летнего периода природное явление обернулось для Москвы настоящей катастрофой.

Город буквально затопило, причем не только на окраинах, а, например, вода заполнила одно из помещений Государственной Думы России.

Последствия наводнения в российской столице

Жители Москвы начали обнародовать видео последствий мощного наводнения.

Так, оказалось, что вода залила вестибюль одной из станций Московского метрополитена, ее даже пришлось закрыть.

На одной из улиц даже заметили небольшой временный водопад.

Напомним, мы ранее писали о том, что в начале июля наводнение накрыло другую российскую столицу, Санкт-Петербург.

Добавим, мы сообщали о том, что ранее наводнение подтопило на Урале урановые скважины, что напугало экологов, но не кремлевскую власть.