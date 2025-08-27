Видео
Главная Хроники Один из регионов России затопило — где это произошло

Один из регионов России затопило — где это произошло

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 23:15
Наводнение в России - одну из российских областей залило
Последствия наводнения на Сахалине. Фото: росСМИ

На Дальнем Востоке Российской Федерации сильные дожди спровоцировали мощное наводнение. Были разрушены инфраструктурные объекты, а один из островов Сахалинской области размыли грязевые сели.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Наводнение на Сахалине

Российские регионы продолжают страдать от природной стихии, с которой некому справиться, потому что многих работников МЧС отправили на войну в Украину.

На этот раз непогода накрыла Сахалинскую область. Причиной стали мощные дожди.

Так, в Невельском районе региона из берегов вышла река Казачка. Одно из сел затоплено, жителей пытаются эвакуировать.

Разрушены мосты, размыт остров

Наводнение разрушило инфраструктурные объекты, в частности мост возле села Колхозное.

Из-за стремительных потоков воды на одной из трасс перевернулся автобус с пассажирами.

А остров Монерон вообще напрочь размыло из-за схода грязевого селя. Эта территория, где расположен природный национальный парк, полностью закрыта для посещения на 10 дней.

Напомним, мы ранее писали о том, что в 2025 году Санкт-Петербург затопило летом впервые за полтора века.

Добавим, мы сообщали о том, что в июле затопило даже здание Госдумы в Москве.

стихийное бедствие наводнение дождь Россия катаклизм
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
