Наводнение в России - одну из российских областей залило

Один из регионов России затопило — где это произошло
На Дальнем Востоке Российской Федерации сильные дожди спровоцировали мощное наводнение. Были разрушены инфраструктурные объекты, а один из островов Сахалинской области размыли грязевые сели.
Об этом сообщили российские медиа.
Наводнение на Сахалине
Российские регионы продолжают страдать от природной стихии, с которой некому справиться, потому что многих работников МЧС отправили на войну в Украину.
На этот раз непогода накрыла Сахалинскую область. Причиной стали мощные дожди.
Так, в Невельском районе региона из берегов вышла река Казачка. Одно из сел затоплено, жителей пытаются эвакуировать.
Разрушены мосты, размыт остров
Наводнение разрушило инфраструктурные объекты, в частности мост возле села Колхозное.
Из-за стремительных потоков воды на одной из трасс перевернулся автобус с пассажирами.
А остров Монерон вообще напрочь размыло из-за схода грязевого селя. Эта территория, где расположен природный национальный парк, полностью закрыта для посещения на 10 дней.
