У Пензенській області Російської Федерації побили керівника району. Причиною стали його образливі слова на адресу власника бані, якого чиновник обізвав свинею.

Битва при бані

В російській провінції часом трапляються дуже дивні злочини.

Так, у Пензенській області країни-агресора місцевий мешканець побив керівника Кам’янського району.

Битва відбулася біля бані, власником якої й виявився чоловік, який побив чиновника.

Помста за "свиню"

Очевидці розповіли, що причиною бійки стала саме баня.

Очільник району образив власника бані, заявивши, що той, мовляв, не слідкує за територією і має прибрати баню.

А ще чиновник назвав власника об'єкта свинею.

Це порівняння особливо образило місцевого мешканця, і він вирішив помститися керівнику Кам’янського району, завдавши йому лише трьох, але досить суттєвих ударів в обличчя.

Побитий за "свиню" глава російського району

Стан чиновника після цього був такий, що довелося викликати швидку і везти його до лікарні.

