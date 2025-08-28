Кримінал в РФ - у Росії побили керівника району за слова про свиню

У російській провінції побили главу району за свиню
У Пензенській області Російської Федерації побили керівника району. Причиною стали його образливі слова на адресу власника бані, якого чиновник обізвав свинею.
Про це повідомили російські медіа.
Битва при бані
В російській провінції часом трапляються дуже дивні злочини.
Так, у Пензенській області країни-агресора місцевий мешканець побив керівника Кам’янського району.
Битва відбулася біля бані, власником якої й виявився чоловік, який побив чиновника.
Помста за "свиню"
Очевидці розповіли, що причиною бійки стала саме баня.
Очільник району образив власника бані, заявивши, що той, мовляв, не слідкує за територією і має прибрати баню.
А ще чиновник назвав власника об'єкта свинею.
Це порівняння особливо образило місцевого мешканця, і він вирішив помститися керівнику Кам’янського району, завдавши йому лише трьох, але досить суттєвих ударів в обличчя.
Стан чиновника після цього був такий, що довелося викликати швидку і везти його до лікарні.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в російській провінції чоловік убив сусіда через дріб'язкову причину — музику з автомобіля.
Додамо, ми повідомляли про те, що у столиці російської Республіки Удмуртія невідомий напав на спортсменку, яка здійснювала ранкову пробіжку, а потім почав мастурбувати прямо перед нею.
Читайте Новини.LIVE!