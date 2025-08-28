Відео
Україна
Головна Хроніки У російській провінції побили главу району за свиню

У російській провінції побили главу району за свиню

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 23:12
Кримінал в РФ - у Росії побили керівника району за слова про свиню
Швидка допомога Пензенської області. Фото: росЗМІ

У Пензенській області Російської Федерації побили керівника району. Причиною стали його образливі слова на адресу власника бані, якого чиновник обізвав свинею.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Битва при бані

В російській провінції часом трапляються дуже дивні злочини.

Так, у Пензенській області країни-агресора місцевий мешканець побив керівника Кам’янського району.

Битва відбулася біля бані, власником якої й виявився чоловік, який побив чиновника.

Помста за "свиню"

Очевидці розповіли, що причиною бійки стала саме баня.

Очільник району образив власника бані, заявивши, що той, мовляв, не слідкує за територією і має прибрати баню.

А ще чиновник назвав власника об'єкта свинею.

Це порівняння особливо образило місцевого мешканця, і він вирішив помститися керівнику Кам’янського району, завдавши йому лише трьох, але досить суттєвих ударів в обличчя.

Побитий російський чиновник
Побитий за "свиню" глава російського району

Стан чиновника після цього був такий, що довелося викликати швидку і везти його до лікарні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в російській провінції чоловік убив сусіда через дріб'язкову причину — музику з автомобіля.

Додамо, ми повідомляли про те, що у столиці російської Республіки Удмуртія невідомий напав на спортсменку, яка здійснювала ранкову пробіжку, а потім почав мастурбувати прямо перед нею.

бійка росіяни чиновники образи Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
