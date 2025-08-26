В Росії чоловік убив сусіда за гучну музику - що відомо

Російські силовики на місці злочину. Фото: росЗМІ

У Російській Федерації людину можуть вбити навіть за занадто гучну музику з машини. Так завершився один із сусідських конфліктів у провінції країни-агресора.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Убивство через музику

У російській провінції розповсюдженими є серйозні злочини, зокрема убивства через зовсім дріб’язкові причини.

Так, у Білгородській області, що сусідує з Україною, мешканець міста Губкін убив свого сусіда.

Причиною такого жорстокого злочину стала музика з машини цього сусіда, яка раніше уже була причиною сусідських конфліктів.

Деталі сусідського злочину

Майбутня жертва сусідської агресії увімкнула на усю потужність музику в машині, яка стояла у його дворі.

Сусід розізлився і вирішив розібратися із джерелом шуму за допомогою ножа та металевого прута.

Збивши чоловіка з ніг, зловмисник завдав йому близько десяти ударів.

Постраждалого доправили до лікарні, де він помер. А Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтею "зумисне убивство".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російський студент убив свою дівчину через гроші, потрібні йому на наркотики.

Додамо, ми повідомляли про те, що курсант у РФ убив жінку через слуховий апарат.