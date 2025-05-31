Сплутав зі шпигункою — росіянин вбив жінку зі слуховим апаратом

Росіянин, який вбив жінку зі слуховим апаратом. Фото: росЗМІ

У Санкт-Петербурзі 29-річний курсант вбив жінку, прийнявши її за українську шпигунку. Таке припущення він зробив через слуховий апарат.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вбивство росіянки через слуховий апарат

Відомо, що фігурант познайомився в нічному клубі з 41-річною Надією. Вони навідалися в гості до Миколи Тихонова, і коли залишилися з ним наодинці, курсант звернув увагу на дивний пристрій у вусі Надії, який видавав шуми та тріск.

Насправді це був слуховий апарат, однак хлопець сприйняв його за пристрій для прослуховування. Крім того, він пригадав, що жінка розпитувала його про військову службу. Тихонов вирішив, що вона шпигунка, і почав її бити.

Тієї ночі курсант зателефонував рятувальникам та заявив, що запросив додому дівчину, яка виявилася шпигункою. Правоохоронці прибули на місце події, де виявили побиту жінку та пʼяного Тихонова. Медикам не вдалося врятувати Надію.

Курсанта Військово-космічної академії Миколу Тихонова засудили до десяти років колонії суворого режиму.

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