Спутал со шпионкой — россиянин убил женщину со слуховым аппаратом

Россиянин, который убил женщину со слуховым аппаратом. Фото: росСМИ

В Санкт-Петербурге 29-летний курсант убил женщину, приняв ее за украинскую шпионку. Такое предположение он сделал из-за слухового аппарата.

Об этом сообщают росСМИ.

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Известно, что фигурант познакомился в ночном клубе с 41-летней Надеждой. Они наведались в гости к Николаю Тихонову, и когда остались с ним наедине, курсант обратил внимание на странное устройство в ухе Надежды, которое издавало шумы и треск.

На самом деле это был слуховой аппарат, однако парень принял его за устройство для прослушивания. Кроме того, он вспомнил, что женщина расспрашивала его о военной службе. Тихонов решил, что она шпионка, и начал ее бить.

Той ночью курсант позвонил спасателям и заявил, что пригласил домой девушку, которая оказалась шпионкой. Правоохранители прибыли на место происшествия, где обнаружили избитую женщину и пьяного Тихонова. Медикам не удалось спасти Надежду.

Курсанта Военно-космической академии Николая Тихонова приговорили к десяти годам колонии строгого режима.

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