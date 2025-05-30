Російський священник про війну - російський піп похвалив окупантів

В Росії піп заявив, що радий посилати людей на смерть
Священики Російської православної церкви з радістю сповідують і відправляють на вірну смерть штурмовиків окупаційних військ. Самі попи називають це "шляхом до кращого вічного життя".
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Піп радий за російських смертників
У процесі вербування та поповнення окупаційного контингенту російських військ в Україні беруть активну участь представники Російської православної церкви.
Так, один із священиків РПЦ у інтерв’ю розповів, як він працює з військовослужбовцями ЗС РФ.
Він зазначив, зокрема, що радий за цих військових, які йдуть на смерть у "м’ясних штурмах".
Не "м’ясний штурм", а "краще вічне життя"
Сам священик підкреслив, що таким чином окупанти, які будуть неодмінно знищені українськими захисникамии, обрали шлях до "кращого вічного життя".
Представник головної релігійної структури Російської Федерації зізнався, що з радістю сповідує саме штурмовиків, знаючи, що вони йдуть на вірну смерть.
Про це попу, за його власними словами, говорять і командири підрозділів, які складаються із цих штурмовиків.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що керівництво РПЦ створювало "православні ПВК" для війни в Україні.
Додамо, ми повідомляли про те, що працівники російської церкви освячують навіть балістичні ракети.
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