Российский священник о войне - российский поп похвалил оккупантов

Священник РПЦ освящает оккупантов. Фото: РИА "Новости"

Священники Русской православной церкви с радостью исповедуют и отправляют на верную смерть штурмовиков оккупационных войск. Сами попы называют это "путем к лучшей вечной жизни".

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

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Поп рад за российских смертников

В процессе вербовки и пополнения оккупационного контингента российских войск в Украине активно участвуют представители Русской православной церкви.

Так, один из священников РПЦ в интервью рассказал, как он работает с военнослужащими ВС РФ.

Он отметил, в частности, что рад за этих военных, которые идут на смерть в "мясных штурмах".

Не "мясной штурм", а "лучшая вечная жизнь"

Сам священник подчеркнул, что таким образом оккупанты, которые будут непременно уничтожены украинскими защитниками, выбрали путь к "лучшей вечной жизни".

Представитель главной религиозной структуры Российской Федерации признался, что с радостью исповедует именно штурмовиков, зная, что они идут на верную смерть.

Об этом попу, по его собственным словам, говорят и командиры подразделений, которые состоят из этих штурмовиков.

Напомним, мы ранее писали о том, что руководство РПЦ создавало "православные ЧВК" для войны в Украине.

Добавим, мы сообщали о том, что работники российской церкви освящают даже баллистические ракеты.