Российский священник о войне - российский поп похвалил оккупантов

В России поп заявил, что рад посылать людей на смерть
Священники Русской православной церкви с радостью исповедуют и отправляют на верную смерть штурмовиков оккупационных войск. Сами попы называют это "путем к лучшей вечной жизни".
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.
Поп рад за российских смертников
В процессе вербовки и пополнения оккупационного контингента российских войск в Украине активно участвуют представители Русской православной церкви.
Так, один из священников РПЦ в интервью рассказал, как он работает с военнослужащими ВС РФ.
Он отметил, в частности, что рад за этих военных, которые идут на смерть в "мясных штурмах".
Не "мясной штурм", а "лучшая вечная жизнь"
Сам священник подчеркнул, что таким образом оккупанты, которые будут непременно уничтожены украинскими защитниками, выбрали путь к "лучшей вечной жизни".
Представитель главной религиозной структуры Российской Федерации признался, что с радостью исповедует именно штурмовиков, зная, что они идут на верную смерть.
Об этом попу, по его собственным словам, говорят и командиры подразделений, которые состоят из этих штурмовиков.
Напомним, мы ранее писали о том, что руководство РПЦ создавало "православные ЧВК" для войны в Украине.
Добавим, мы сообщали о том, что работники российской церкви освящают даже баллистические ракеты.
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