В РФ мужчина убил соседа по пустяковой причине
В Российской Федерации человека могут убить даже за слишком громкую музыку из машины. Так завершился один из соседских конфликтов в провинции страны-агрессора.
Об этом сообщили российские медиа.
Убийство из-за музыки
В российской провинции распространены серьезные преступления, в частности убийства по совсем пустяковым причинам.
Так, в Белгородской области, соседствующей с Украиной, житель города Губкин убил своего соседа.
Причиной такого жестокого преступления стала музыка из машины этого соседа — которая ранее уже была причиной соседских конфликтов.
Детали соседского преступления
Будущая жертва соседской агрессии включила на всю мощность музыку в машине, которая стояла в его дворе.
Сосед разозлился и решил разобраться с источником шума с помощью ножа и металлического прута.
Сбив мужчину с ног, злоумышленник нанес ему около десяти ударов.
Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. А Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье "умышленное убийство".
