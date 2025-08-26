Российские силовики на месте преступления. Фото: росСМИ

В Российской Федерации человека могут убить даже за слишком громкую музыку из машины. Так завершился один из соседских конфликтов в провинции страны-агрессора.

Об этом сообщили российские медиа.

Убийство из-за музыки

В российской провинции распространены серьезные преступления, в частности убийства по совсем пустяковым причинам.

Так, в Белгородской области, соседствующей с Украиной, житель города Губкин убил своего соседа.

Причиной такого жестокого преступления стала музыка из машины этого соседа — которая ранее уже была причиной соседских конфликтов.

Детали соседского преступления

Будущая жертва соседской агрессии включила на всю мощность музыку в машине, которая стояла в его дворе.

Сосед разозлился и решил разобраться с источником шума с помощью ножа и металлического прута.

Сбив мужчину с ног, злоумышленник нанес ему около десяти ударов.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. А Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье "умышленное убийство".

