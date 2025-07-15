В Росії чоловік убив свою дівчину за наркотики - що відомо

Студент-убивця ще за ґратами, до потрапляння на війну. Фото: росЗМІ

У Російській Федерації студент убив свою дівчину за гроші для наркотиків, але уникнув перебування у в’язниці, відправившись на війну в Україні. Більш того, у виші його навіть нагородили за участь у загарбницькій війні Кремля.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Убивство за наркотики

В Росії, де криміногенна ситуація була складною і до повномасштабної війни, ситуація значно погіршилася після того, як злочинцям дозволили іти на "СВО" ("спеціальна військова операція", так називає нинішню загарбницьку війну проти України кремлівський режим Володимира Путіна) замість відбуття покарання чи навіть суду.

Одним із таких випадків стала історія з убивством 17-річної дівчини, як сталося ще у березні 2021 року в Новосибірську.

Тоді 19-річний хлопець Федір Хіжин убив свою подругу Анастасію, прийшовши до неї на день народження.

Як стало відомо, злочинець перебував у серйозній залежності від наркотичних засобів, тож мотивом убивства стали гроші, які він перевів з карти дівчини на свою.

Студент-убивця тепер — герой

Ще в серпні 2022 року Федора Хіжина засудили за убивство та крадіжку до 15 років позбавлення волі.

Але уже в 2025-му році на офіційному сайті одного із вишів Санкт-Петербурга серед фотографій студентів, які беруть участь у "СВО" був помічений і новосибірський убивця

Список, у якому фігурує Хіжин — це студенти, яких нагородили за участь у окупаційній війні проти України.

Як паспортні дані (Федір Хіжин), так і зовнішність нагородженого студента повністю збігаються із даними новосибірського убивці.

Очевидно, він також вирішив змінити в’язницю на війну, отримавши помилування за свій нелюдський злочин.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російський силовик убив двох людей і уникнув покарання, подавшись на війну.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії ветеран кремлівської агресії проти України убив майже усю свою сім'ю.